Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід "Дружба"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відеоролик Фіцо на Facebook, опублікований в неділю, 8 березня.

Словацький прем’єр сказав, що зустрінеться з фон дер Ляєн у Парижі та наполягатиме на тому, щоб експерти відвідали трубопровід «Дружба».

«Але найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно», — сказав Фіцо, маючи на увазі блокування кредиту Україні від ЄС в розмірі 90 мільярдів євро.

«Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти», — цинічно заявив Фіцо.

Раніше Словаччина вже припинила аварійне електропостачання до України через суперечку довкола нафтопроводу «Дружба».

Нафтопровід «Дружба»: які і чому виник конфлікт

Постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини через Україну було призупинено з кінця січня після російського обстрілу, який спричинив пожежу, що серйозно пошкодила трубопровід.

Це збій спровокував один із найзапекліших конфліктів між Україною та сусідніми Угорщиною та Словаччиною, які досі імпортують російську нафту та підтримують зв’язки з Москвою.

Україна стверджує, що трубопровід неможливо швидко відремонтувати.

Угорщина та Словаччини звинуватили Київ у навмисному затягуванні відновлення з політичних причин.

Нещодавно Угорщина наклала вето на нові санкції ЄС проти Росії та надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що нафтопровід «Дружба», яким через територію України транспортується російська нафта до його країни, насправді придатний до експлуатації. Водночас він припустив, що Україна може навмисне пошкодити трубопровід так, як вона це нібито зробила з «Північними потоками».