Фіцо рветься до Путіна на парад 9 травня, але напоровся на Польщу: переліт "блокують"

Роберт Фіцо / © Associated Press

Реклама

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив все ж навідатися до свого друга Путіна на 9 травня до Москви. Проте тепер він просить дозволу у Польщі, аби його літак пропустили до РФ. Варшава вже отримала офіційний запит від Братислави на цей переліт.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевьор у коментарі агенції PAP.

Чи дозволить Польща переліт Фіцо до Москви

Попри те, що офіційно запит Словаччини ще розглядають, джерела видання Fatto Quotidiano стверджують, що позитивного рішення не буде.

Реклама

«Запит прем’єр-міністра Словаччини про надання дозволу офіційно оцінюється і розглядатиметься ще деякий час, але ніхто не має наміру його надавати. Це на 100% точно», — повідомило дипломатичне джерело.

Зазначається, що такий крок підкреслює внутрішній розкол в ЄС, оскільки позиція Фіцо щодо санкцій проти РФ та військової підтримки України контрастує з політикою уряду Дональда Туска.

Попередні відмови країн Балтії

«Друг Путіна» Роберт Фіцо раніше вже скаржився, що Литва та Латвія не дозволили йому використовувати їхню територію для перельоту до столиці РФ на «кремлівське свято». Згодом до цього рішення долучилася Естонія.

В естонському МЗС підкреслили, що жодна країна не може використовувати їхній повітряний простір для зміцнення зв’язків з Росією в той час, коли РФ продовжує порушувати міжнародні норми та чинити агресію проти України. Попри ці заборони, Фіцо заявив, що шукатиме альтернативні маршрути, аби потрапити на запрошення Володимира Путіна до Москви.

Реклама

Візит Фіцо до Москви — останні новини

У Європейській комісії раніше заявиди, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.