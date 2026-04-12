Фіцо публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Прем’єр Словаччини побажав Орбану досягти всіх політичних цілей і назвав його «рішучим захисником національних інтересів».

Анастасія Павленко
Фіцо та Орбан

Фіцо та Орбан / © Associated Press

Напередодні парламентських виборів в Угорщині лідер Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку прем’єр-міністру Віктору Орбану.

«Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар’єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», — написав прем’єр Словаччини у соцмережі X.

Опитування громадської думки свідчать, що Орбан може втратити владу в результаті недільних виборів після 16 років перебування при владі.

За часів Фіцо, який перебуває при владі вже вчетверте від 2023 року, Словаччина стала ключовим союзником Угорщини: обидві країни підтримують теплі відносини з Москвою, виступають проти санкцій ЄС та продовжують закуповувати російську нафту й газ.

Обидві країни вступали в конфлікт з інституціями ЄС з приводу дотримання верховенства права.

