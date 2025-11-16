Фіцо раптово скасував екстрене звернення: що сталося

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Заплановане на неділю, 16 листопада, екстрене звернення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яке мало транслювати суспільні мовники країни, було скасоване.

Про це повідомляє видання TV Noviny.

Виступ очільника словацького уряду анонсував телеканал STVR напередодні у суботу, 15 листопада.

«Словацьке телебачення і радіо повідомляє про зміну програми на неділю, 16 листопада. Згідно з інформацією з Офісу уряду Словацької Республіки, анонсований надзвичайний виступ прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо не відбудеться», — повідомив представник STVR Філіп Пуховський.

Причину скасування трансляції названо не було.

Заступник голови партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк згодом уточнив, що премʼєр-міністр Словаччини підхопив вірусну інфекцію.

За словами Каліняка, у суботу вони мали нараду, і він вже там побачив, що Фіцо почувається недобре. Однак він припускає, що в понеділок словацький премʼєр повернеться до роботи.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.фінансування військових витрат України.