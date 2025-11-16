- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 523
- Час на прочитання
- 1 хв
Фіцо раптово скасував екстрене звернення: що сталося
Премʼєр-міністр Словаччини підхопив вірусну інфекцію.
Заплановане на неділю, 16 листопада, екстрене звернення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яке мало транслювати суспільні мовники країни, було скасоване.
Про це повідомляє видання TV Noviny.
Виступ очільника словацького уряду анонсував телеканал STVR напередодні у суботу, 15 листопада.
«Словацьке телебачення і радіо повідомляє про зміну програми на неділю, 16 листопада. Згідно з інформацією з Офісу уряду Словацької Республіки, анонсований надзвичайний виступ прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо не відбудеться», — повідомив представник STVR Філіп Пуховський.
Причину скасування трансляції названо не було.
Заступник голови партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк згодом уточнив, що премʼєр-міністр Словаччини підхопив вірусну інфекцію.
За словами Каліняка, у суботу вони мали нараду, і він вже там побачив, що Фіцо почувається недобре. Однак він припускає, що в понеділок словацький премʼєр повернеться до роботи.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.фінансування військових витрат України.