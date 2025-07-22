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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Фіцо розігрує карту Орбана: як антиєвропейська риторика прикриває внутрішню кризу у Словаччині

Роберт Фіцо спершу погрожував заблокувати санкції ЄС проти Росії, але зрештою відступив. У Брюсселі вважають це шоу для виборців.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який останні тижні погрожував ветувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, несподівано дав задню напередодні голосування. У Брюсселі з полегшенням сприйняли його заяву про підтримку санкцій, однак у самій Словаччині крок Фіцо назвали не інакше як театральним шоу для електорату.

Про це пише DW.

Фіцо, якого часто порівнюють із угорським прем’єром Віктором Орбаном, застосував ту саму тактику: голосні заяви про національний суверенітет, погрози ЄС кризою, а потім несподівана згода — без очевидного зиску.

У відеозверненні пізно ввечері він визнав санкційний план Єврокомісії “абсурдним”, але відмову підтримати його — “контрпродуктивною”. І хоча він заявив, що отримав певні поступки від Брюсселя, по суті, всі домовленості були досягнуті ще до фінального етапу перемовин.

Аналітики зазначають: головною проблемою для Словаччини був план RePowerEU, який передбачає відмову від російського газу з 2028 року. Словаччина ж має чинний контракт із “Газпромом” до 2034-го та значною мірою залежить від його поставок. Відтак, Братислава прагнула винятків і фінансової підтримки для компенсації енергетичних витрат. І ці умови, за словами дипломатів, були погоджені заздалегідь.

Попри це, Фіцо вдалося використати ситуацію для створення образу “борця з брюссельськими бюрократами” перед власними виборцями. Однак вдома його вчинки викликали шквал критики. Опозиція назвала це “шкідливою виставою”, яка ізолює Словаччину від партнерів і створює видимість політичної діяльності замість реальних рішень.

Фінансова ситуація в країні залишається критичною: у 2023 році дефіцит бюджету сягнув 5,3% ВВП, і коаліційний уряд поки не запропонував чіткого плану стабілізації. Навпаки — після низки непопулярних заходів влада роздала дорогі “подарунки” виборцям, зокрема дотації на енергетику та так звану “13-ту зарплату”.

У цьому контексті гра Фіцо на антиевропейських настроях радше виглядає спробою змістити фокус суспільної уваги з економічних проблем. І хоча він зняв своє вето, залишається питання: скільки ще разів словацький прем’єр гратиме роль Орбана – і чи не перетвориться країна остаточно на політичного ізгоя в серці Європи?

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо увечері у четвер, 17 липня 2025 року оголосив, що дасть вказівку словацьким представникам у ЄС підтримати 18‑й пакет санкцій проти Росії.

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