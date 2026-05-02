Фіцо шокував заявою після "перемир'я" із Зеленським

Роберт Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини, євроінтеграційний рух Києва та умови можливого завершення війни.

Про це заявив Фіцо після телефонної розмови.

За словами Фіцо, попри те, що Братислава та Київ іноді мають різні погляди на певні політичні процеси, обидві держави прагнуть розвивати партнерство.

«Незважаючи на те, що ми маємо різні думки на деякі теми, маємо спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною», — написав прем’єр.

Окремою темою обговорення стали амбіції України щодо вступу до Європейського Союзу. Словаччина підтвердила готовність підтримувати цей процес, оскільки зацікавлена у безпеці на своїх східних кордонах.

«Я підтвердив, що Словаччина підтримує амбіції України приєднатися до ЄС, тому що Словаччина хоче, щоб Україна як наш сусід була стабільною і демократичною країною», — зазначив Фіцо.

Також він зробив чітку заяву щодо умов завершення російсько-української війни, наголосивши на суб’єктності Києва у цьому питанні.

«Я також підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з РФ не можлива без згоди української сторони», — підкреслив прем’єр-міністр.

Політики не лише обговорили поточну ситуацію, а й домовилися про подальші кроки у двосторонніх відносинах. Вже найближчим часом лідери обох держав зможуть поспілкуватися особисто.

«Ми домовилися коротко зустрітися в понеділок у Єревані на саміті ЄПС, і що ми продовжимо роботу у форматі спільних урядів, відвідуючи один одного у столицях наших країн», — резюмував Фіцо.

Нагадаємо, Зеленський раніше повідомляв про телефонну розмову з премʼєр-міністром Словаччини Роберт Фіцо, під час якої сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин. За словами глави держави, обидві сторони зацікавлені у зміцненні співпраці, Також сторони обмінялися запрошеннями до Києва та Братислави і домовилися опрацювати можливість особистої зустрічі.

До слова, міністерство закордонних справ Чехії надало Фіцо дозвіл на транзитний переліт до Москви для участі у заходах 9 травня. За даними чеських ЗМІ, словацька сторона подала стандартний запит, який було оперативно погоджено.

Водночас у МЗС Чехії спростували інформацію російських медіа про нібито заборону на проліт, наголосивши, що Прага діяла у межах звичайних процедур і не приєднувалася до рішень окремих європейських країн щодо блокування візиту.

