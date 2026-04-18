Фіцо шукатиме обхідні шляхи для візиту до Москви: що сталося

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що цього року знову планує побувати в Москві під час святкування так званого «Дня Перемоги» 9 травня. Але словацький «друг Путіна» матиме труднощі з польотом до столиці держави-агресорки.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Литва та Латвія вже повідомили нам, що не дозволять нам пролетіти через їхню територію рейсом до Москви… Я обов’язково знайду інший маршрут, як я зробив це і минулого року», — наголосив очільник уряду Словаччини.

При цьому він не повідомив, чи братиме участь у військовому параді на Красній площі, який традиційно прийматиме російський президент Володимир Путін.

За словами Фіцо, у Москві він має намір покласти квіти до меморіалу «Могила невідомого солдата Червоної Армії», який, як відомо, розташований біля Кремлівської стіни в Олександрівському саду, і саме тут покладає квіти російський президент.

Ще в середині березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує відвідати Москву 9 травня для участі у святкових заходах, які організовує Кремль.

Нагадаємо, у Європейській комісії раніше нагадували, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.