ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Фіцо шукатиме обхідні шляхи для візиту до Москви: що сталося

Литва і Латвія не дозволять літаку прем’єр-міністра Словаччини пролетіти через їхню територію рейсом до Москви.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що цього року знову планує побувати в Москві під час святкування так званого «Дня Перемоги» 9 травня. Але словацький «друг Путіна» матиме труднощі з польотом до столиці держави-агресорки.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Литва та Латвія вже повідомили нам, що не дозволять нам пролетіти через їхню територію рейсом до Москви… Я обов’язково знайду інший маршрут, як я зробив це і минулого року», — наголосив очільник уряду Словаччини.

При цьому він не повідомив, чи братиме участь у військовому параді на Красній площі, який традиційно прийматиме російський президент Володимир Путін.

За словами Фіцо, у Москві він має намір покласти квіти до меморіалу «Могила невідомого солдата Червоної Армії», який, як відомо, розташований біля Кремлівської стіни в Олександрівському саду, і саме тут покладає квіти російський президент.

Ще в середині березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує відвідати Москву 9 травня для участі у святкових заходах, які організовує Кремль.

Нагадаємо, у Європейській комісії раніше нагадували, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie