Фіцо у Москві заявив про близький кінець війни в Україні
Словацький прем’єр наголосив, що виступає за будь-яку форму припинення вогню і планує поставити Путіну «декілька запитань».
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де поклав вінок до меморіалу «Могила Невідомого солдата» поблизу Кремля. Водночас він сказав російським журналістам, що хоче «поставити Путіну кілька запитань», і заявив про близьке завершення війни в Україні.
Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.
За словами Фіцо, під час візиту до Москви він хотів би передати послання від європейських політиків. «Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці», — сказав він.
Своє головне послання словацький прем’єр окреслив як «діалог».
«Це ключове слово — ми повинні розмовляти та зустрічатися», — сказав він.
Фіцо додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню.
«Я хочу висловити свою віру в те, що ми наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту», — зазначив він.
Прем’єр-міністр наголосив, що він дбає про «стандартні відносини» між Словаччиною та Росією. Він також сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Володимиром Путіним деякі практичні питання.
Візит Фіцо до Москви — що відомо
Нагадаємо, для своєї поїздки до Москви очільник словацького уряду Роберт Фіцо був змушений суттєво змінити логістику свого перельоту через принципову позицію низки держав. Польща, а також Естонія, Латвія та Литва офіційно відмовили словацькій делегації у використанні свого повітряного простору.
У словацькому МЗС заявили, що Фіцо під час поїздки до Москви планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та може передати йому «послання» від президента України Володимира Зеленського.
Радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин припустив, про що можуть говорити словацький прем’єр Роберт Фіцо та російський президент Володимир Путін в контексті України.