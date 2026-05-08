Фіцо у Москві заявив про близький кінець війни в Україні

Роберт Фіцо в Москві / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де поклав вінок до меморіалу «Могила Невідомого солдата» поблизу Кремля. Водночас він сказав російським журналістам, що хоче «поставити Путіну кілька запитань», і заявив про близьке завершення війни в Україні.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N.

За словами Фіцо, під час візиту до Москви він хотів би передати послання від європейських політиків. «Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці», — сказав він.

Своє головне послання словацький прем’єр окреслив як «діалог».

«Це ключове слово — ми повинні розмовляти та зустрічатися», — сказав він.

Фіцо додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню.

«Я хочу висловити свою віру в те, що ми наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту», — зазначив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що він дбає про «стандартні відносини» між Словаччиною та Росією. Він також сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Володимиром Путіним деякі практичні питання.

Візит Фіцо до Москви — що відомо

Нагадаємо, для своєї поїздки до Москви очільник словацького уряду Роберт Фіцо був змушений суттєво змінити логістику свого перельоту через принципову позицію низки держав. Польща, а також Естонія, Латвія та Литва офіційно відмовили словацькій делегації у використанні свого повітряного простору.

У словацькому МЗС заявили, що Фіцо під час поїздки до Москви планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та може передати йому «послання» від президента України Володимира Зеленського.

Радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин припустив, про що можуть говорити словацький прем’єр Роберт Фіцо та російський президент Володимир Путін в контексті України.

