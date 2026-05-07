Фіцо в Москві може передати Путіну "послання від Зеленського" — МЗС Словаччини

У Словаччині підтвердили зустріч Роберта Фіцо з Володимиром Путіним 9 травня у Москві / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час поїздки до Москви 9 травня планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та може передати йому «послання» від президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растислав Хованец, якого цитує SME.sk.

У словацькому зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що Фіцо візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у Москві, однак не буде присутній на військовому параді.

За словами Хованця, “словацький прем’єр останнім часом двічі контактував із президентом України, тому під час розмови з Путіним зможе донести певні сигнали від Києва”.

«Паралельно у нього відбудеться зустріч із президентом Росії, якому він зможе передати послання від президента України, з яким двічі контактував минулого тижня. Також він зможе отримати цінну інформацію про те, як Путін оцінює зусилля щодо завершення війни», — заявив Хованец.

Що про візит Фіцо до Москви кажуть у Словаччині

У МЗС Словаччини сказали, що офіційна позиція Братислави полягає у необхідності підтримувати діалог «з усіма зацікавленими сторонами».

Водночас візит Фіцо до Москви відбувається на тлі дискусій у ЄС щодо можливих майбутніх переговорів із Кремлем про завершення війни в Україні. За інформацією Financial Times, керівництво Євросоюзу вже обговорює формат потенційного діалогу з Росією, хоча в Брюсселі визнають: наразі Москва не демонструє готовності до серйозних переговорів.

Крім того, український президент Володимир Зеленський раніше закликав представників інших держав утриматися від участі у заходах 9 травня в Москві.

На цьому тлі Росія посилила заходи безпеки перед святкуваннями. Зокрема, у країні повідомляли про можливі обмеження мобільного інтернету, а також попереджали дипломатів і цивільних у Києві про можливі «удари у відповідь» у разі атак під час святкових заходів.

