ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Фіцо в Москві може передати Путіну "послання від Зеленського" — МЗС Словаччини

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви може передати Путіну «послання від Зеленського», заявили у МЗС країни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фіцо в Москві може передати Путіну "послання від Зеленського" — МЗС Словаччини

У Словаччині підтвердили зустріч Роберта Фіцо з Володимиром Путіним 9 травня у Москві / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час поїздки до Москви 9 травня планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та може передати йому «послання» від президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растислав Хованец, якого цитує SME.sk.

У словацькому зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що Фіцо візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у Москві, однак не буде присутній на військовому параді.

За словами Хованця, “словацький прем’єр останнім часом двічі контактував із президентом України, тому під час розмови з Путіним зможе донести певні сигнали від Києва”.

«Паралельно у нього відбудеться зустріч із президентом Росії, якому він зможе передати послання від президента України, з яким двічі контактував минулого тижня. Також він зможе отримати цінну інформацію про те, як Путін оцінює зусилля щодо завершення війни», — заявив Хованец.

Що про візит Фіцо до Москви кажуть у Словаччині

У МЗС Словаччини сказали, що офіційна позиція Братислави полягає у необхідності підтримувати діалог «з усіма зацікавленими сторонами».

Водночас візит Фіцо до Москви відбувається на тлі дискусій у ЄС щодо можливих майбутніх переговорів із Кремлем про завершення війни в Україні. За інформацією Financial Times, керівництво Євросоюзу вже обговорює формат потенційного діалогу з Росією, хоча в Брюсселі визнають: наразі Москва не демонструє готовності до серйозних переговорів.

Крім того, український президент Володимир Зеленський раніше закликав представників інших держав утриматися від участі у заходах 9 травня в Москві.

На цьому тлі Росія посилила заходи безпеки перед святкуваннями. Зокрема, у країні повідомляли про можливі обмеження мобільного інтернету, а також попереджали дипломатів і цивільних у Києві про можливі «удари у відповідь» у разі атак під час святкових заходів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie