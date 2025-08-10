Фіцо використав вульгарну алегорію для України, коментуючи переговори Трампа і Путіна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Реклама

Коментуючи саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путін, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо використав вульгарну алегорію для України.

Його заяву у соціальних мережах цитує видання Dnes24.

Словацький прем’єр вважає, що, чим би не закінчилися переговори Трампа і Путіна, найбільше постраждає Україна, яку, за його словами «Захід використовував, щоб спробувати послабити Росію», а оскільки ця спроба «зазнала невдачі», тепер Україні «доведеться дорого заплатити».

Реклама

Така риторика є традиційною для цього проросійського політика, але цього разу він використав образливе для України порівняння із, за його словами, африканського фольклору.

«Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не завершилися переговори слонів 15 серпня, трава постраждає — у цьому випадку Україна», — заявив Фіцо.

Реакція українського МЗС

В МЗС України констатували, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення Росії та «небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором».

У зовнішньополітичному відомстві також звернули увагу на використання словацьким прем’єром відверто образливої риторики на адресу України та українського народу.

Реклама

«Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу», йдеться у заяві МЗС.

Українські дипломати зазначили, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які демонструє словацький народ по відношенню до України.

«Своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ», — підсумували у МЗС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що політика Заходу несе загрозу для світової стабільності.

Реклама

Окрім того, словацький прем’єр допустив можливість виходу його країни з НАТО, заявивши про користь від політики нейтралітету.