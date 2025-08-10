ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Фіцо використав вульгарну алегорію для України, коментуючи переговори Трампа і Путіна

У МЗС України констатували, що словацький прем’єр-міністр так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення Росії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Коментуючи саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путін, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо використав вульгарну алегорію для України.

Його заяву у соціальних мережах цитує видання Dnes24.

Словацький прем’єр вважає, що, чим би не закінчилися переговори Трампа і Путіна, найбільше постраждає Україна, яку, за його словами «Захід використовував, щоб спробувати послабити Росію», а оскільки ця спроба «зазнала невдачі», тепер Україні «доведеться дорого заплатити».

Така риторика є традиційною для цього проросійського політика, але цього разу він використав образливе для України порівняння із, за його словами, африканського фольклору.

«Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не завершилися переговори слонів 15 серпня, трава постраждає — у цьому випадку Україна», — заявив Фіцо.

Реакція українського МЗС

В МЗС України констатували, що Роберт Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення Росії та «небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором».

У зовнішньополітичному відомстві також звернули увагу на використання словацьким прем’єром відверто образливої риторики на адресу України та українського народу.

«Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу», йдеться у заяві МЗС.

Українські дипломати зазначили, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які демонструє словацький народ по відношенню до України.

«Своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ», — підсумували у МЗС.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що політика Заходу несе загрозу для світової стабільності.

Окрім того, словацький прем’єр допустив можливість виходу його країни з НАТО, заявивши про користь від політики нейтралітету.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie