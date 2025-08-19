Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Україну до територіальних поступок та відмови від НАТО.

Про це він розповів 19 серпня і опублікував відео на «Х».

Він наголосив, що Україна «має бути відкритою до обговорення територіальних змін, а не вступу до НАТО»

У трихвилинному відео після його участі в засіданні Європейської Ради щодо України, він наполягав на тому, що «першою базовою передумовою для припинення конфлікту є розуміння, що Україна не може стати державою-членом НАТО».

Фіцо зазначив, що вже висловлював цю думку раніше і стикався з жорсткою критикою.

«Не менш важливим є фактичне розуміння, що без обговорення територіальних змін в Україні неможливо досягти прогресу», — сказав він.

Прем’єр додав, що він розчарований тим, що ЄС «змушений був чекати, поки Дональд Трамп вкаже шлях до миру», похваливши ініціативу президента США як «величезний особистий успіх».

Фіцо також відкинув пропозицію про те, що країни ЄС можуть взяти участь у купівлі військового обладнання для України на суму €100 млрд, назвавши це «поганим жартом».

Він заявив, що не може уявити ситуацію, в якій Словаччина витрачає гроші на американську зброю, щоб безплатно відправити її до України.

Не дивно, що він також «скептично» ставиться до ідеї подальших санкцій проти Росії.

Водночас він висловив надію на мир «якнайшвидше» і заявив про готовність підтримати прагнення України до вступу в Європейський Союз.

«Обговорення територіальних змін має відбутися», — наголосив прем’єр-міністр Словаччини

«Від самого початку війни я відкидав членство України в НАТО як основну передумову для припинення конфлікту», — сказав Фіцо.

Зазначимо, що ця позиція не є новою для Фіцо. Раніше він також виступав з подібними заявами щодо України.

Раніше Фіцо використав вульгарну алегорію для України, коментуючи переговори Трампа і Путіна. Словацький прем’єр-міністр сказав, що «Захід використовував Україну, щоб спробувати послабити Росію».