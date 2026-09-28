Фіцо заговорив про дострокові вибори: у Словаччині коаліція опинилася під загрозою розпаду

Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість проведення дострокових парламентських виборів уже в січні 2027 року, якщо його коаліції не вдасться врегулювати внутрішній конфлікт.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами словацького прем’єра, подальше загострення суперечки між партнерами по уряду може поставити під загрозу функціонування нинішньої парламентської більшості.

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У центрі конфлікту опинилася Словацька національна партія (SNS) та її лідер Андрей Данко. Вже кілька місяців тривають суперечки щодо міністра довкілля Томаша Тараби, якого свого часу саме SNS висунула на цю посаду.

Данко наполягає на відставці Тараби. Водночас можливе звільнення міністра може мати ширші політичні наслідки для уряду Фіцо.

Зокрема, Тараба давав зрозуміти, що в разі відставки може сформувати окрему парламентську фракцію разом з іншими депутатами. За такого сценарію коаліція ризикує втратити необхідну підтримку в парламенті, який складається зі 150 депутатів.

На тлі загострення ситуації Фіцо фактично поставив партнерам ультиматум. Під час недільних теледебатів він заявив, що якщо Данко і Тараба не зможуть домовитися, країна може піти на дострокові вибори вже на початку наступного року.

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«Якщо пан Данко та пан Тараба не схаменуться, у січні можуть відбутися дострокові вибори», — сказав словацький прем’єр.

Фіцо також визнав, що нинішня коаліція є найскладнішою з тих урядів, якими йому доводилося керувати. Він заявив, що готовий до будь-якого розвитку подій, включно з достроковими виборами.

«Якщо ви хочете її розвалити, то розвалюйте. На відміну від інших, я готовий до січня», — наголосив глава словацького уряду.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

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Ми раніше інформували, що прем’єр Словаччини вважає, що західні політки прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією у разі поразки України на полі бою.

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