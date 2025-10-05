ТСН у соціальних мережах

Фіцо заявив, що Словаччина не прагне поразки Росії: що за цим стоїть

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не прагне поразки Росії, а хоче зупинити війну в Україні.

Кирило Шостак
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мета його уряду — не перемога над Росією, а якнайшвидше припинення війни в Україні. Він розкритикував підхід ЄС до конфлікту, наголосивши, що Словаччина не братиме участі у "військових авантюрах". 

Про це він заявив в інтервʼю "SPRAVY". 

“Наша мета — якомога швидше зупинити війну, щоб слов’яни перестали вбивати одне одного. Війна могла закінчитися через три місяці після її початку, але хтось хотів використати її для боротьби з Росією”, – заявив Фіцо.

Фіцо наголосив, що ЄС витрачає більше зусиль на підтримку війни, ніж на пошук миру.

“Якби ЄС докладав стільки ж енергії до миру, скільки до війни, конфлікт уже давно завершився б. Я ніколи не буду прем’єр-міністром воєнного часу”, – підкреслив він, додавши, що Словаччина не втягуватиметься у військові конфлікти, оскільки для цього немає “моральних, історичних чи юридичних підстав”.

Коментуючи неформальний саміт ЄС у Копенгагені, на якому обговорювалися питання безпеки, зокрема створення “стіни дронів” для захисту від російських безпілотників, Фіцо зазначив, що не брав участі через проблеми зі здоров’ям. Він висловив скептицизм щодо таких ініціатив:

“Це питання для експертів. Що може сказати прем’єр-міністр, який ніколи не стріляв зі зброї, про захист від дронів?” – зауважив він.

Фіцо нагадав, що 17 жовтня в Міхаловцях відбудеться черговий раунд переговорів між урядами Словаччини та України. Він підкреслив важливість діалогу для пошуку шляхів припинення війни та підтримки стабільності в регіоні.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявляв, що громадяни Угорщини нібито не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Натомість доля українців — це бути поряд з Росією.

