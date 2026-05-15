Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про необхідність прямого діалогу між європейською стороною та Росією для досягнення мирних домовленостей. На його думку, у цих переговорах має брати участь посередник, який добре розуміє «російську душу» та політику Кремля.

Про це повідомляє словацький телеканал HNtelevízia.

Обґрунтування необхідності діалогу

Словацький прем’єр-міністр переконаний, що завершення війни та підписання мирних угод неможливі без встановлення прямих контактів із Москвою. Фіцо висловив нерозуміння через відсутність комунікації європейських лідерів із керівником РФ.

«Чому, заради всього святого, ви не йдете до нього і не ведете діалог? Ми повинні вести з Росією нормальний діалог», — наголосив Роберт Фіцо.

Кандидатура Герхарда Шредера як посередника

У цьому контексті голова словацького уряду згадав нещодавню заяву Володимира Путіна щодо можливого залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника у майбутніх мирних переговорах.

За оцінкою Фіцо, така пропозиція з боку очільника Кремля обумовлена саме глибоким розумінням німецьким політиком специфіки російських процесів.

«Просто Путін хоче людину, яка хоча б трохи знає цю російську душу», — зазначив Фіцо.

Нагадаємо, що у європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника з Росією.

Раніше у РФ вчергове спробували звинуватити європейські країни у прямому «протистоянні» з Москвою. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європейський Союз нібито є безпосереднім учасником конфлікту на боці Києва.

