Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Напередодні параду 9 травня у Москві очільник словацького уряду Роберт Фіцо був змушений суттєво змінити логістику свого перельоту до столиці РФ через принципову позицію низки держав.

Які країни відмовилися пропускати борт Фіцо та чому Захід зберігає інтерес до цієї поїздки, пише словацьке видання Marker.

Заборона на проліт та новий маршрут

За інформацією дипломатичних джерел, Польща, а також Естонія, Латвія та Литва офіційно відмовили словацькій делегації у використанні свого повітряного простору. Через це літак Роберта Фіцо летітиме до Москви великою дугою — над територіями Чехії, Німеччини, Швеції та Фінляндії, які не висловили заперечень щодо цього транзиту.

Варто зазначити, що словацький прем’єр є фактично єдиним лідером країни Євросоюзу, який підтримує регулярні безпосередні контакти з Кремлем. Очікується, що політик не буде присутнім на військовому параді на Красній площі, щоб хоч якось продемонструвати своє ставлення до війни в Україні, проте він планує покласти квіти та провести двосторонні переговори з російським диктатором.

Нафтові проблеми Німеччини

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що західні та північні держави ЄС не перешкоджають польоту, а деякі з них навіть зацікавлені в отриманні інсайдерської інформації за підсумками цих переговорів у Москві. Особливо складна ситуація зараз у Німеччини, якій Росія від 1 травня цього року різко перекрила експорт нафти через північну гілку нафтопроводу «Дружба».

Офіційно Берлін отримував цією трубою сировину з Казахстану, проте фактично йшлося про російську нафту, яка живила цілі регіони. На тлі дипломатичної напруженості між канцлером Фрідріхом Мерцом та Вашингтоном, а також через проблеми в Ормузькій протоці, німецька економіка гостро потребує стабільності постачань, що змушує німецьку владу шукати опосередковані канали комунікації з Кремлем через словацького посередника.

Водночас в Естонії та сусідніх країнах дотримуються категорично іншої позиції щодо цього суперечливого візиту. Як раніше скаржився сам словацький прем’єр, держави-члени ЄС безпрецедентно забороняють політ над своєю територією лідеру іншої країни Євросоюзу, проте в Таллінні офіційно підтвердили свою принципову та непохитну відмову.

«Фіцо знову не отримає дозволу на політ через естонський повітряний простір на шляху до Москви, де він має бути присутнім 9 травня на параді, що служить для прославлення агресора. Ми відхилили це минулого року, і той самий принцип діє і зараз», — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, напередодні Сікорський несподівано заявив, що Польща може пропустити літак Фіцо до Москви, але висунув словацькому прем’єру умову. Варшава запропонувала Фіцо, що заплющить очі на суперечливий візит до Москви в обмін на зміну позиції Братислави щодо підтримки України.

