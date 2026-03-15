Фіцо знову збирається до Москви на 9 травня: що відомо

Роберт Фіцо та Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує відвідати Москву 9 травня для участі у заходах з нагоди річниці перемоги у Другій світовій війні.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на сторінці його партії Smer у Facebook.

За словами Фіцо, він має намір бути присутнім на урочистостях у Москві, присвячених перемозі над нацизмом.

Також словацький прем’єр повідомив, що 6 червня планує взяти участь у заходах у Франції, присвячених річниці висадки союзників у Нормандії 1944 року.

Фіцо вже намагався поїхати до Москви

2025 року Роберт Фіцо також намагався відвідати Москву на парад 9 травня, однак зіткнувся з труднощами через обмеження на польоти.

Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили свій повітряний простір для літаків, які прямували на святкові заходи в Росії. У результаті словацькому прем’єру довелося шукати альтернативні маршрути.

Фіцо планував взяти участь у церемонії покладання вінків і провести двосторонні зустрічі в Кремлі. Очікувалося, що він стане єдиним главою уряду країни Євросоюзу, який особисто прибуде на парад у Москві.

Позиція Євросоюзу

Водночас у Європейській комісії раніше нагадували, що країни ЄС домовилися відхиляти запрошення на політичні заходи в Росії.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що відповідне рішення було ухвалене 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За її словами, Москва використовує заходи до річниці завершення Другої світової війни для виправдання своєї агресії проти України.

«Росія використовує вшанування закінчення Другої світової війни для виправдання своєї війни проти України. Тому важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах», — зазначила Гіппер.

Водночас сам Роберт Фіцо заявляв, що ніхто не може вказувати йому, чи відвідувати Москву.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.