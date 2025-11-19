Фіцо звернувся до НАТО: що він просить для Словаччини

Роберт Фіцо / © Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням посилити захист повітряного простору своєї країни. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це 18 листопада повідомила пресслужба словацького уряду.

Під час робочої вечері сторони обговорили ключові аспекти співпраці між НАТО та Словацькою Республікою. Роберт Фіцо акцентував на тому, що Братислава має суверенне право самостійно визначати темпи та структуру своїх оборонних витрат.

У цьому контексті очільник словацького уряду звернувся до керівництва Альянсу з конкретним запитом — зміцнити систему протиповітряної оборони Словаччини.

Окремою темою переговорів стала ситуація в Україні.

Прем’єр наголосив, що Словаччина не передаватиме Україні летальну зброю на безоплатній основі зі складів своєї армії.

Водночас він уточнив важливий нюанс: заборона не стосується постачання озброєння в межах комерційних контрактів. Тобто українські замовлення на словацьких оборонних підприємствах виконуватимуться і надалі. Крім того, Фіцо запевнив, що Братислава продовжуватиме надавати Україні гуманітарну та іншу нелетальну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.