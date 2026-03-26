Фіцо звинуватили в державній зраді: поліція почала розслідування

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

У Словаччині поліція розпочала розслідування за звинуваченням прем’єр-міністра Роберта Фіцо у державній зраді та інших кримінальних злочинах. Однією з підстав стали дії очільника уряду, спрямовані на припинення аварійного постачання електроенергії до України.

Про це повідомив голова словацької опозиційної партії «Свобода і солідарність» (SaS) Браніслав Грелінг у своєму дописі на Facebook.

Ні поліція, ні Фіцо поки що публічно не підтвердили і не спростували цю інформацію, але Грелінг стверджує, що поліція розпочала розслідування за його заявою, яку він подав ще у лютому цього року.

Політик зазначив, що його звернення з приводу злочинів словацьукого прем’єра до Генеральної прокуратури через регіональну прокуратуру було направлено для розслідування до поліції.

«Я переконаний, що Роберт Фіцо підозрюється у скоєнні серйозних злочинів, тому я ціную те, що прокуратура, а також поліція, вживають заходів у цій справі та не замовчують її», — додав він.

Видання Aktuality повідомляє, що представники SaS наприкінці лютого подали кілька кримінальних звинувачень, серед яких підозра у зловживанні владою, державній зраді, нелюдському поводженні, порушенні обов’язків з управління чужим майном або теракті.

Прикладом злочинних дій прем’єр-міністра Словаччини вказано, зокрема, припинення аварійного постачання електроенергії до України, яка зазнала нападу від Росії.

Фіцо оголосив про припинення цієї допомоги 23 лютого, заявивши, що повернеться до неї, якщо Україна відновить транзит нафти до Словаччини нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, очільник словацького уряду поставив під сумнів заяви Києва про критичні руйнування магістралі, якою здійснюється транзит російської нафти, та закликав ЄС посилити тиск на президента Володимира Зеленського.

Раніше державна енергетична компанія Словаччини розірвала контракт на аварійне постачання електроенергії українській компанії «Укренерго». Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а уряд країни схвалив відповідне рішення.