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Фіцо звинуватив Каллас у зведенні "залізної завіси" між Європою і Росією
Словацький прем’єр під час візиту до Москви попри щільний графік зустрічей встиг записати відео, в якому грубо відповів на критику з боку очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас не має права його критикувати за візит до Путіна. Це нібито є його суверенним правом прем’єр-міністра незалежної держави.
Відповідне відеозвернення Фіцо опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Я прибув до Москви, щоб вшанувати пам’ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини», — пояснив Фіцо мету свого візиту.
Він також звинуватив Каллас у тому, що вона нібито працює над створенням «залізної завіси» між ЄС та Москвою, і підкреслив, що він взагалі не згоден з такою зовнішньою політикою, адже коли є розбіжності та непорозуміння, необхідність діалогу тільки збільшується.
«Як член Єврокомісії, ви не маєте жодних повноважень критикувати суверенного прем’єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх питань європейського порядку денного. Я запитую вас, як можна займатися дипломатією і зовнішньою політикою, якщо політики не будуть зустрічатися і вести нормальний діалог з питань, щодо яких у них є розбіжності в думках?» — заявив Фіцо.
Він також запропонував всім сприймати його поїздку до Москви як «спробу простягнути руку через залізну завісу для нормального, дружнього співробітництва та економічної співпраці з РФ».
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натрапив на труднощі в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії. В четвер він повідомив, що шукає альтернативні маршрути, оскільки Литва, Латвія та Естонія закрили небо для рейсів, які прямують на російський парад перемоги.