Фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця: подробиці, фото

Вона помре у себе вдома поруч із коханим.

Молода жінка, яка страждає на депресію, аутизм та межовий розлад особистості, закінчить своє життя евтаназією.

Про це вона розповіла The Free Post.

28-річна Зорая тер Бік живе в невеликому селі в Нідерландах, неподалік від німецького кордону, і в травні покінчить з життям шляхом евтаназії.

Колись вона мріяла стати психіатринею, але так і не змогла закінчити коледж.

Попри те, що вона живе зі своїм 40-річним хлопцем у будинку з двома котами, вона каже, що втомилася від життя.

Психіатр сказав їй: "Ми більше нічого не можемо для вас зробити. Краще вже ніколи не стане".

Це був момент, коли Зорая вирішила, що хоче померти: "Я завжди чітко усвідомлювала, що якщо мені не стане краще, я більше не зможу цим займатися".

Зорая тер Бік / Фото: із соцмереж

Вона планує бути кремованою, щоб її хлопцеві не довелося прибирати її могилу.

Зорая сказала, що евтаназія відбудеться на її дивані, і під час цього не гратиме музика. Вона пояснила, що лікар спочатку дасть їй заспокійливе, а потім препарат, який зупинить її серце, а її хлопець буде весь час поруч з нею.

Жінка сказала: "Лікар дійсно не поспішає. Це не так, що він заходить і каже: "Лягай, будь ласка!". Здебільшого це спочатку чашка кави, щоб заспокоїти нерви і створити м'яку атмосферу. Потім він запитує, чи я готова. Я займаю своє місце на кушетці. Він ще раз запитає, чи я впевнена, і почне процедуру, побажавши мені щасливої дороги. Або, у моєму випадку, гарного сну, бо я ненавиджу, коли мені кажуть: "Щасливої дороги". Я нікуди не їду".

Зорая тер Бік / Фото: із соцмереж

У Зораї не так багато родичів, тому її хлопець знайде гарне місце в лісі, щоб розвіяти її прах.

Вона додала: "Я трохи боюся смерті, тому що це повна невідомість. Ми не знаємо, що буде далі – чи нічого не буде? Це найстрашніше".

Нідерланди – перша країна у світі, яка легалізувала асистоване самогубство 2001 року. 2022-го в країні було 8 720 випадків евтаназії, що становить 5% від усіх смертей, що на 4% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, експремʼєр Нідерландів помер разом зі своєю дружиною шляхом подвійної евтаназії. Дріс і Євгенія ван Агт були дуже хворі, але “не могли жити одне без одного”.

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