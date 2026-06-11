«Фламінго» пробили щит оборони Кремля, Путіна не вдається приховати пекельні наслідки: дійшло аж до Москви

Вибух / © Associated Press

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Минулої ночі, 9 червня, українські військові завдали удару крилатими ракетами ФП-5 «Фламінго» по військовому заводу РФ, який виробляє ключові компоненти для безпілотників та ракет. Крім того, було атаковано нафтову інфраструктуру, що ще більше загострить дефіцит палива в Росії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удар по Чебоксарах

Завод «Прогрес» у Чебоксарах розташований за понад 900 км від лінії фронту. Він є одним з ключових російських виробників навігаційного обладнання для високоточної зброї. На підприємстві виробляють приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», що використовують в БпЛА «Шахед», крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних системах «Іскандер-М» та уніфікованих модулях для планування та корекції авіабомб.

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Керівник Чуваської Республіки Олег Ніколаєв визнав, що ракетний удар пошкодив інфраструктуру в Чебоксарах. Телеграм-канал Astra інформував про то, що російські чиновники намагалися захистити «Прогрес» сітками проти дронів після українських ударів по заводу наприкінці 2025-го.

«ЗСУ завдали майже ідентичного ракетного удару „Фламінго“ заводу „Прогрес“ 5 травня, а ракетний удар 10 червня демонструє зростальну здатність України підтримувати та посилювати удари на великі відстані по ключових російських військових об’єктах», — наголошують в ISW.

Удар по нафтовій інфраструктурі

Українська армія подовжила свою кампанію атак по російській нафтовій інфраструктурі. Вночі 10 червня під прицілом опинився Куйбишевський нафтопереробний завод в Самарі, розташований понад 1000 км від українського кордону. НПЗ є одним з найбільших, що виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти. Це підприємство становить близько 2,5% від загальних потужностей Росії від переробки. Російська державна нафтова компанія «Роснефть» заявила, що цей завод має потужність близько 7 млн тонн нафти на рік.

Геолокаційні кадри та супутникові знімки показують пожежі та пошкодження нафтопереробного заводу. Два неназваних джерела в галузі повідомили Reuters, що Куйбишевський НПЗ 10 червня припинив переробку нафти на установках первинної перегонки сирої нафти заводу після атаки.

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Тієї ж ночі українські війська завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях Второво та Лобково у Володимирській області, що на відстані 700 км від місця запуску. Обидві станції перекачують дизель до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу та транспортують нафтопродукти до російських портів Балтійського моря, переважно через Приморський нафтоналивний порт.

Дані Системи управління пожежною інформацією NASA від 10 червня показують теплові аномалії поблизу обох насосних станцій. Водночас губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв визнав, що удари БпЛА спричинили пожежі на двох промислових об’єктах поблизу Камешковського та Александрівського районів.

Окрім того, керівник Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що удар безпілотника спричинив пожежу поблизу нафтобази, а дані NASA FIRMS підтвердили теплові аномалії на паливному резервуарі поблизу Міллерово.

«ЗСУ протягом останніх кількох місяців успішно посилюють масштаби своїх далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі в Росії, використовуючи перевантажені російські засоби протиповітряної оборони. Українські удари по резервуарах для зберігання палива, ймовірно, посилять поширення дефіциту палива на території країни-агресорки, який вже почався в деяких регіонах та частинах окупованої України», — йдеться у звіті Інституту.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських FP-5 Flamingo по воєнному заводу в Чебоксарах і показав відео влучання. За його словами, підприємство забезпечувало російську армію компонентами для дронів і ракет.

Дата публікації 07:41, 11.06.26 Кількість переглядів 11 Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї - відео

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