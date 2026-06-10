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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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«Фламінго» вгатили точно в ціль: Зеленський показав феєричний удар вглиб РФ та наслідки

Воєнний завод у Чебоксарах забезпечує російську армію компонентами для дронів і ракет.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ракета «Фламінго»

Ракета «Фламінго» / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 10 червня українська далекобійна ракета FP-5 «Фламінго» влучила у воєнний завод у Чебоксарах РФ. Це підтвердив президент Володимир Зеленський та показав відео влучання.

Відео Зеленський опублікував на офіційному телеграм-каналі.

За його словами, цей завод забезпечує армію окупантів компонентами для дронів і ракет.

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет», — написав він.

Окрім того, він додав, що українські сили завдали удару по нафтопереробному заводі «Куйбишевський» у Самарському регіоні — за 900 км від фронту.

«Відстань від лінії фронту — понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів», — підкреслив Зеленський.

Вибухи у Росії 10 червня — що відомо:

У ніч проти 10 червня українські безпілотники знову атакували територію країни-агресорки Росії. Внаслідок цього було чутно вибухи, палали пожежі та виник колапс в аеропортах.

Додамо, що про застосування української ракети «Фламінго» раніше повідомляв радник міністра оборони України Сергій Стерненко. У своєму тг-каналі він розповів, що Україна завдала атак по «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах та Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
779
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