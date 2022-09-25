"Флешмоб" з портретом Путіна та ультиматум: у Дагестані протести набирають обертів

Анонімні організатори акцій поставили в соцмережах ультиматум владі: відпустити всіх затриманих або вони заблокують усі федеральні траси Дагестану.

У неділю, 25 вересня, мешканці Дагестану провели кілька акцій протесту проти путінської мобілізації.

Натовп протестувальників силовики намагалися розігнати пострілами з автоматів.

Анонімні організатори акцій поставили в соцмережах ультиматум владі: відпустити всіх затриманих або вони заблокують усі федеральні траси Дагестану. Також вони обіцяють перекрити залізничне сполучення.

"Якщо протягом години ви, с*чі потрухи, не відпустіть всіх затриманих, то ми виведемо всі села на федеральні траси Дагестану, почекаємо покришки, дрова і сіно. Зупинимо таким же способом поїзди!"

Влада і м*сора, у вас рівно година, щоб нам почали писати і відправляти відео, що їх відпускають, а інакше через годину всі траси запалають!", — йдеться в повідомленні.

Учасників протесту закликають виходити на траси без телефонів та навіть без машин.

"Кілька покришок дрова та бензин! Готуємось і чекаємо від мене сигналу! Хто з боку побачить смолоскипи, знімайте та скидайте відео на бот зворотного зв'язку! Брати, і в Махачкалі мають запалати траси", — зазначають організатори.

Також у соцмережах Дагестану запустили флешмоб – спалювання портрета Путіна.

Нагадаємо, що загострення набрали протести в Дагестані, який місцеві охрестили на кшталт українського "Майдану".

Читайте також: