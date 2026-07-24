Флот Путіна перетворився на «чорну діру» для російського бюджету

Нафтовий танкер / © Associated Press

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Ефективність українських ударів по російському флоту не варто оцінювати лише за кількістю потоплених кораблів, адже навіть пошкоджені судна завдають Росії суттєвих економічних збитків.

Про це в етері Еспресо заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

За його словами, остаточно знищеними можна вважати лише потоплені кораблі, тоді як пошкоджені судна з часом можуть бути відремонтовані.

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«Відмінусоване — це потоплене. От крейсер „Москва“ відмінусований остаточно. А уражене судно може бути відремонтоване рано чи пізно», — зазначив Лакійчук.

Експерт наголосив, що більшість атак українських дронів були спрямовані не на повне знищення кораблів, а на тимчасове виведення їх із ладу.

«Ті удари дронами в більшості своїх випадків мали на меті не знищити російське судно, а покалічити його, тимчасово вивести з ладу», — пояснив він.

Лакійчук також звернув увагу, що не всі пошкоджені російські судна залишаються в Азово-Чорноморському басейні.

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«Для нас Чорне море замкнене, а для росіян ті, кого не добили, пішли чи підуть працювати у Фінську затоку», — сказав експерт.

Водночас він підкреслив, що навіть після ремонту такі судна вже не приносять Росії очікуваного економічного ефекту.

«Кожне з тих суден, яке у росіян ушкоджене, зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет і бюджети компаній „Роснефть“ чи „Газпром“, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт», — резюмував Лакійчук.

Раніше повідомлялося, що Росія послаблює ППО на фронті для захисту «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях.

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Ми раніше інформували, що в Чорному морі було уражено 20 суден «тіньового флоту» Росії.

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