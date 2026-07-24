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Флот Путіна перетворився на «чорну діру» для російського бюджету
Пошкоджені кораблі вибувають з експлуатації та потребують значних коштів на відновлення.
Ефективність українських ударів по російському флоту не варто оцінювати лише за кількістю потоплених кораблів, адже навіть пошкоджені судна завдають Росії суттєвих економічних збитків.
Про це в етері Еспресо заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.
За його словами, остаточно знищеними можна вважати лише потоплені кораблі, тоді як пошкоджені судна з часом можуть бути відремонтовані.
«Відмінусоване — це потоплене. От крейсер „Москва“ відмінусований остаточно. А уражене судно може бути відремонтоване рано чи пізно», — зазначив Лакійчук.
Експерт наголосив, що більшість атак українських дронів були спрямовані не на повне знищення кораблів, а на тимчасове виведення їх із ладу.
«Ті удари дронами в більшості своїх випадків мали на меті не знищити російське судно, а покалічити його, тимчасово вивести з ладу», — пояснив він.
Лакійчук також звернув увагу, що не всі пошкоджені російські судна залишаються в Азово-Чорноморському басейні.
«Для нас Чорне море замкнене, а для росіян ті, кого не добили, пішли чи підуть працювати у Фінську затоку», — сказав експерт.
Водночас він підкреслив, що навіть після ремонту такі судна вже не приносять Росії очікуваного економічного ефекту.
«Кожне з тих суден, яке у росіян ушкоджене, зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет і бюджети компаній „Роснефть“ чи „Газпром“, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт», — резюмував Лакійчук.
Раніше повідомлялося, що Росія послаблює ППО на фронті для захисту «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях.
Ми раніше інформували, що в Чорному морі було уражено 20 суден «тіньового флоту» Росії.