Флот у пастці, зерновози палають: Україна паралізувала експорт з Новоросійська

Атаки дронів паралізували відвантаження зерна з Новоросійська / © скрін з відео

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Протягом останніх кількох днів поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе щонайменше п’ять комерційних зерновозів зазнали пошкоджень внаслідок атак безпілотників. Через посилення ударів Москва зіткнулася з критичними труднощами у продовженні експорту власного зерна на світові ринки під час активного сезону збору врожаю.

Про це пише Bloomberg.

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Уражені судна та зупинка портів

За інформацією джерел видання, у вівторок вранці під удар потрапили одразу чотири вантажні кораблі, а ще одне судно було уражене напередодні в понеділок. Москва намагається применшити масштаби руйнувань, хоча дедалі більше світових судновласників остерігаються ризиків, пов’язаних із заходженням до російських терміналів.

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Серед постраждалих суден опинився російський балкер Victoria V, який мав завантажити 7 тисяч тонн пшениці в Новоросійську, а також корабель Fehu під прапором Маршаллових Островів. Крім того, дрони атакували судна Elina B під мальтійським прапором і Necibe — під прапором Сан-Марино, а ліберійський суховантаж Anna S через пожежу на борту після удару взагалі втратив можливість продовжувати рейс.

Варто зазначити, що від 10 липня через постійні атаки безпілотників повністю зупинилися відвантаження з російських портів Азовського моря, які забезпечують чверть зернового експорту РФ. Минулого тижня три глибоководні термінали в Новоросійську також оголосили про тимчасове припинення роботи після однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабної війни.

Російський флот у Новоросійську загнали в пастку

Окрім комерційної інфраструктури, в Новоросійську базуються залишки Чорноморського флоту РФ, які залишаються однією з пріоритетних цілей для українських Сил оборони. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначає, що головним болем для окупантів є знищення носіїв крилатих ракет «Калібр», якими ворог продовжує обстрілювати територію України безпосередньо з місць базування.

За його словами, російські кораблі опинилися у безвихідному становищі, оскільки в усьому Чорному морі для них більше не залишилося жодного безпечного місця. Військові судна не можуть нормально обслуговуватися у сухих доках через ризик стати легкою мішенню, а вихід у відкрите море загрожує неминучою зустріччю з українськими морськими дронами та ракетами «Нептун». Плетенчук додав, що минулого місяця було три обстріли з пункту базування в Новоросійську. Тому ці кораблі потрібно звідти «безпосередньо виколупувати», бо в море вони вже не виходять.

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