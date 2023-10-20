Фон дер Ляєн розповіла, звідки бойовики ХАМАС отримують зброю

Більшість військової техніки, а це 93%, яку мають наразі мають бойовики ХАМАСу, постачається з Ірану.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Іран", - наголосила очільниця Єврокомісії.

З її слів, ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".

Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема ударні дрони-камікадзе, проти мирних українців.

Як повідомлялося, Associated Press з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї повідомляє, що ХАМАС використовував зброю з КНДР для нападу на Ізраїль. Зокрема, бойовики могли використати РПГ F-7. F-7 стріляє однією боєголовкою і швидко перезаряджається, "що робить його цінною зброєю для бойовиків в умовах зіткнення із важкою технікою".

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