Фон дер Ляєн зробила жорстку заяву про можливу перемогу Росії

Вона зазначила, що прийшов час Європі зробити крок вперед у посиленні оборони і безпеки.

ЄС має продовжувати підтримувати Україну, мобілізувати для цього всі інституційні та виробничі спроможності, оскільки ціна гіпотетичної перемоги Росії, ціна небезпеки, яку вона може принести для Європи, є набагато вищою за будь-які витрати на допомогу Україні.

Про це у Брюсселі під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомив кореспондент “Укрінформу”.

“Здійснення спільного кроку в обороні не буде простим. Це вимагатиме від Європи нового оборонного мислення, починаючи від країн-членів і до інституцій, до промисловості, до інвесторів. Це потребуватиме політичної та моральної мужності стояти поряд з Україною на європейській землі так довго, як буде необхідним. Тому що ціна небезпеки, ціна російської перемоги може бути набагато вищою за будь-які заощадження, які ми можемо зробити зараз”, — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, у сучасному світі, в якому вирують чисельні конфлікти та загрози, Європа має готуватися до власного захисту, оскільки ціна її неготовності відповідати на такі виклики може виявитися набагато вищою, ніж Європа може собі дозволити.

“Саме тому прийшов час для Європи зробити цей крок вперед у (посиленні) оборони й безпеки”, — додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Росія під владою Путіна упродовж багатьох років становитиме загрозу для США та європейських союзників. В американському оборонному відомстві заявили про необхідність стримувати російську агресію та підтримувати оборонні можливості України.

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