Фонд Джорджа Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів

Юристи фонду американського актора Джорджа Клуні "За справедливість" мають намір притягти до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль "За справедливість" добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі. Це дуже важливо. Група Макфола-Єрмака давно працює з нашими партнерами над тим, щоб російські пропагандисти, які так само винні у розпалюванні ненависті і просуванні війни РФ проти України, потрапили під санкції. В нас вже були успіхи на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Єрмак повідомив, що спільно з Амаль Клуні обговорювали покарання для росіян за викрадення українських дітей. І говорили про пропагандистів теж.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють "знищити", як і Україну. Пропагандисти відповідальні за геноцид українців. І вони відповідатимуть", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти розкрили справжній стан справ на фронті серед окупантів.

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