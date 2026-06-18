Фондовий ринок Росії обвалюється після атаки українських дронів на Москву

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Після чергової масованої атаки на Москву 18 червня російський фондовий ринок почав стрімко обвалюватися. Індекс Мосбіржі просів щонайменше на 2,32%, що стало найбільшим денним падінням з жовтня минулого року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У Росії обвалився фондовий ринок після удару по Москві

Після результативного українського удару по Москві російський фондовий ринок почало сильно хитати. Зокрема, протягом торгової сесії індекс опускався до позначки 2425,52 пункту — найнижчого показника з грудня 2024 року.

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Російські аналітики кажуть, що очевидною причиною падіння ринку є український наліт БпЛА на Москву.

Серед лідерів падіння опинилися акції компанії «Газпром Нефть», якій належить атакований Московський НПЗ.

Це підприємство, яке забезпечувало близько 40% потреб російської столиці у паливі, з початку тижня зупинило виробничі потужності. Також зупинили свою роботу заводи «Танеко» в Нижньокамську, а також Куйбишевський та Волгоградський НПЗ.

Російські аналітики скаржаться, що українські удари по об’єктах нафтоперероблення дедалі сильніше впливають на розпродаж активів, а ще — розганяють інфляцію у РФ.

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На ринкові настрої додатково тиснуть зниження світових цін на нафту після укладення угоди між США та Іраном, а також ризики посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Акції «Роснефти» втратили 4% і опустилися до мінімумів 2023 року.

Цінні папери «Газпрому» подешевшали на 3,2%, і їм залишається близько 1% до оновлення історичного мінімуму з 2009 року.

Також зафіксовано спад вартості акцій інших великих компаній: ВТБ втратив 4%, «Сбер» — 1,5%, «Северсталь» — 3%, «Аерофлот» — 1,7%.

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Акції девелоперських груп втратили майже по 4%.

Загалом з початку року російський ринок скоротився на 12%. А з часів, коли розпочалися переговори Кремля з адміністрацією Дональда Трампа, падіння сягнуло 25%.

Удар по Москві 18 червня: головне

Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві та Підмосков’ї розпочався з масованої атаки безпілотників, яка викликала паніку серед місцевих жителів. Мер міста Сергій Собянін заявив про збиття системою ППО 43 дронів, що летіли у напрямку столиці. Через загрозу в московських аеропортах «Внуково», «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Жуковському» запровадили тимчасові обмеження на виліт і прийом літаків.

Попри заяви російської влади про збиття цілей, кілька БпЛА досягли Московського нафтопереробного заводу. За словами місцевих мешканців, внаслідок влучання на найбільшому нафтопереробному підприємстві Москви спалахнуло кілька резервуарів, а в небо здійнялися стовпи вогню та густий дим.

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Повторне успішне ураження Московського НПЗ Силами оборони України також підтвердив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Тим часом у соцмережах поширюються численні відео очевидців, які фіксували прольоти безпілотників над висотками та скаржилися на неефективність роботи протиповітряної оборони.

З цієї нагоди українці наробили купу дотепних мемів.

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