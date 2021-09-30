Фонтани з лави та хмари газу: на Гаваях вивергається один з найбільших і найактивніших вулканів на Землі

Фонтани з лави та хмари газу: на Гаваях вивергається один з найбільших і найактивніших вулканів на Землі

Рівень небезпечності підвищено до "попередження", а авіаційний код змінено на червоний.

Один з найбільших і найактивніших вулканів на Землі – Кілауеа на Гаваях - почав вивергати лаву. На кадрах з вебкамери, що знімає кратер, було видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.

Про це у четвер, 30 вересня, повідомляє АР.

У Геологічній службі США підтвердили, що у кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження.

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Зазначається, що виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність відбувається у межах парку", - наголосив вчений Геологічної служби США Кен Хон.

Довідка: Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році. В ніч проти 14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти. Наступне масштабне виверження, спричинене сейсмічною активністю, сталося на початку травня 2018 р.

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