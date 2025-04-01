Forbes назвав найбагатших людей світу 2025 року: Маск знову перший

Ілон Маск знову перший у списку найбагатших людей світу. / © Associated Press

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Цього року у світі зареєстровано 3028 мільярдерів, що на 247 більше, ніж торік. Їхній сукупний капітал сягнув 16,1 трильйона доларів, що майже на 2 трильйони більше, ніж у 2024-му.

Forbes опублікував щорічний список найбагатших людей світу

Лідер рейтингу — Ілон Маск, який очолює список зі статком у 342 млрд доларів. На другому місці — Марк Цукерберг (216 млрд), третє посів Джефф Безос (215 млрд). До першої п’ятірки також увійшли Ларрі Еллісон (192 млрд) і Бернар Арно з родиною (178 млрд).

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Найбільше мільярдерів — у США (902 особи), за ними йдуть Китай (516, разом із Гонконгом) та Індія (205).

Топ-15 найбагатших людей світу у 2025 році:

1. Ілон Маск — $342 млрд (Tesla, SpaceX, США)

2. Марк Цукерберг — $216 млрд (Meta/Facebook, США)

3. Джефф Безос — $215 млрд (Amazon, США)

4. Ларрі Еллісон — $192 млрд (Oracle, США)

5. Бернар Арно і сім’я — $178 млрд (LVMH, Франція)

6. Уоррен Баффет — $154 млрд (Berkshire Hathaway, США)

7. Ларрі Пейдж — $144 млрд (Google, США)

8. Сергій Брін — $138 млрд (Google, США)

9. Амансіо Ортега — $124 млрд (Zara, Іспанія)

10. Стів Балмер — $118 млрд (Microsoft, США)

11. Роб Уолтон і сім’я — $110 млрд (Walmart, США)

12. Джим Уолтон і сім’я — $109 млрд (Walmart, США)

13. Білл Гейтс — $108 млрд (Microsoft, США)

14. Майкл Блумберг — $105 млрд (Bloomberg LP, США)

15. Еліс Уолтон — $101 млрд (Walmart, США)

Цей рейтинг базується на даних станом на 7 березня 2025 року.