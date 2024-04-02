Forbes повідомив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу – список очолив новачок

В Росії рекордно збільшилася кількість мільярдерів. У 2024 році журнал Forbes включив до свого списку найбагатших людей світу 125 російських бізнесменів.

Про це пише російська редакція Forbes.

Попередній рекорд було зафіксовано у 2021 році. Тоді до списку потрапив 121 росіянин. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, число російських мільярдерів різко скоротилось до 88. Проте вже минулого року знов з'явилась тенденція збільшення числа багатих людей у РФ.

Після виходу іноземних компаній із російського ринку з'явилися дві нові групи мільярдерів. Перші — це ті, хто виграв від виходу іноземних брендів, наприклад власники мереж одягу. Другі — росіяни, які купили активи іноземних корпорацій з великим дисконтом. Сукупні статки російських мільярдерів за рік збільшилися на 14%, до $576,8 млрд.

Найбагатшим росіянином у рейтингу став новачок – власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, після шаленого росту акцій компанії на московській біржі його статки оцінюються у 28,6 мільярда доларів.

Кількість росіян у списку Forbes могла б бути ще більшою, але за останні два роки десять мільярдерів відмовились від громадянства РФ і теперь представлять Велику Британію, Казахстан, Кіпр, Хорватію та Вірменію.

У всьому світі Forbes нарахував 2781 мільярдера. До трійки лідерів увійшли:

президент Louis Vuitton Бернар Арно – $ 233 млрд доларів;

власник Tesla Ілон Маск – $ 195 млрд доларів;

засновник Amazon Джефф Безос – $ 194 млрд доларів.

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