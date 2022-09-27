Форма 30-річної давнини та відро замість унітазу: росіяни діляться враженнями від мобілізації

Мобілізовані росіяни показали видану їм польову військову форму зразка 1992 року. Показали і жахливі умови в казармі, яка мало чим нагадує житлове приміщення.
Зокрема, в армійській вбиральні замість унітазу стоїть звичайнісіньке відро.
Про це свідчить відеозапис, опублікований на каналі СтратКом ЗСУ.
"Це ось нас так одягли. Ось, я тобі казав, яка у нас форма. Ось, бачиш, які берці, б*ять, у яких я на "строчці"(строковій службі – ред.) служив", – розповідає на відео один із мобілізованих.
"А ось туалет. Це пи*дець, б*ять", – додав він.
Так, на опублікованих кадрах зафіксована і справді військова форма старого зразка. Показані також обдерті стіни казарми, брудні матраци, жахливі душові з поламаною плиткою та вбиральня без унітаза.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Нагадаємо, на відео мобілізовані росіяни, ледь не плачучи, розповідають, що їх одразу відправили на фронт: "ні підготовки, ні стрільбищ, ніх*я".
Читайте також:
- Росіян мобілізують просто на кордоні з Грузією: почали видавати повістки
- Дешево, сердито і жодної копійки з держбюджету: у РФ вигадали нехитрий спосіб, як забезпечити зимовим одягом армію
- "Я зараз їду додому, в розташуванні немає ні ліжок, ні*уя": в РФ мобілізовані в казармах сплять на підлозі (відео)