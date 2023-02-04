"Форс-мажор": у МЗС Китаю прокоментували інцидент з аеростатом-шпигуном у небі над США

У міністерстві закордонних справ Китаю назвали форс-мажором появу кулі спостережень в повітряному просторі США.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ КНР.

Там зазначили, що Пекін "завжди поважав суверенітет і територіальну цілісність усіх країн і ніколи навмисно не порушував нічий повітряний простір". І кулю використовували переважно в метеорологічних цілях: її запустили в Китаї, однак аеростат знесло з курсу.

"Деякі політики та ЗМІ США скористалися інцидентом для нападок і дискредитації Китаю, але Пекін рішуче виступає проти звинувачень на свою адресу", - йдеться у коментарі МЗС Китаю.

Куля-шпигунка у небі над США

У небі над Сполученими Штатами помітили китайську повітряну кулю-розвідницю. У Пентагоні заявили, що стежать за нею, але вирішили не збивати повітряний об'єкт із міркувань безпеки.

Об'єкт відстежували, зокрема, й у штаті Монтана, де розташовані деякі ядерні ракети шахтного базування. Для безпеки громадян у середу, 2 лютого, відмінили кілька авіарейсів.

Пізніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свій візит до Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була виявлена на північному заході США.

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