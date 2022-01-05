Форсували кордон через річки: з Білорусі до Польщі знову проривалися мігранти

Форсували кордон через річки: з Білорусі до Польщі знову проривалися мігранти

З метою патрулювання водної ділянки кордону закуплено три моторні човни.

За минулу добу 32 мігранти намагалися нелегально перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Усе частіше вони обирають шлях форсування кордону через ріки Свіслоч і Буг.

Про це повідомила Прикордонна служба РП.

“4 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 32 особи”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на відрізку відповідальності прикордонної застави у Міхалово затримали чотирьох громадян Індії, які потрапили до Польщі, подолавши пішки ріку Свіслоч. Водночас у зоні відповідальності прикордонної застави у Бобровниках четверо громадян Іраку переплили ріку Свіслоч на понтоні.

Водночас у смузі відповідальності прикордонної застави у Черемсі наземну ділянку кордону намагалися силою форсувати 11 іноземців.

З метою патрулювання водної ділянки кордону з Білоруссю (171 км) та Україною (228 км) закуплено три моторні човни на загальну суму 300 тис. злотих (майже 2 млн грн). Їх використовуватимуть прикордонники Набужанського відділу ПС Польщі.

Trzy nowe łodzie płaskodenne o łącznej wartości 300 tys.zł trafiły do Nadbużańskiego Oddziału SG.

Funkcjonariusze #NadbużańskiOSG ochraniają granicę na rzece Bug o długości prawie 400 km,ok. 171 km to granica z,a 228 km z. To nie tylko granica Polski, ale również gr. zew. UE. pic.twitter.com/nBpJryLJpZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 5, 2022

У Прикордонслужбі напередодні повідомили про підписання трьох великих угод щодо будівництва стаціонарного загородження на кордоні з РБ. Будівництво “стіни” завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів одночасно і цілодобово вестиметься на чотирьох ділянках кордону. Загородження вартістю понад 1,6 млрд злотих (понад 10,5 млрд грн) планують збудувати до червня цього року.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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