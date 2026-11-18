Геймер. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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У Польщі правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, який під час онлайн-гри похвалився вогнепальною зброєю та запропонував використати її на Старій Ринковій площі у Познані. Хоча згодом з’ясувалося, що зброя була страйкбольною, молодикові загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє портал in Poland.

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Інцидент стався під час онлайн-гри, учасники якої спілкувалися через миттєві повідомлення. Один із гравців опублікував у чаті фотографію гвинтівки AR-15, заявивши, що має таку зброю та готовий використати її на Старій Ринковій площі в Познані.

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Інформація про погрози дійшла до поліції через кількох людей. Один з учасників гри розповів про повідомлення знайомому, а той передав відомості районному поліцейському в Квідзині. Правоохоронець повідомив про це співробітників відділу цифрової злочинності Головного управління поліції Великопольського воєводства.

Поліція встановила особу автора повідомлень

Правоохоронці серйозно поставилися до отриманої інформації. Вони проаналізували цифрові дані гравця, ідентифікатори його облікового запису та інші відомості, що дозволили встановити особу й адресу чоловіка.

9 листопада поліцейські прибули до його помешкання у Згежі Лодзького воєводства та затримали 20-річного підозрюваного.

Під час перевірки чоловік показав правоохоронцям дві гвинтівки AR-15. З’ясувалося, що це страйкбольна зброя. Затриманий пояснив, що опублікував фотографії та повідомлення заради жарту й розваги.

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Яке покарання загрожує геймеру

Поліцейські вилучили у підозрюваного телефон і ноутбук. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 224a Кримінального кодексу Польщі, яка стосується завідомо неправдивого повідомлення про загрозу.

За цей злочин 20-річному чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під поліцейським наглядом. Крім того, йому заборонили залишати територію Польщі.

Нагадаємо, раніше у Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

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