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Фото із хлопцем у труні та новинки "могилізації": в Москві розпочалася виставка похоронного приладдя

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Фото із хлопцем у труні та новинки "могилізації": в Москві розпочалася виставка похоронного приладдя

Комерсант

На виставці можна зробити фото із живим хлопцем у труні.

У Москві 1 листопада розпочалася виставка похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022". На ній представлені труни, надгробки, новинки похоронного оздоблення та багато іншого, що може знадобитися для "могилізації" в Росії.

Фоторепортаж з місця події опублікував "Комерсант".

На заході проводяться конкурси, майстер-класи, відвідувачі можуть зробити фото із хлопцем у костюмі труни. Крім того, на тлі трун проходить показ "траурної моди" і костюмів "за авторським проєктом "Преображення". 

Як зазначено на сайті виставки, серед тематики події - кремація, "вантаж 200", оздоблення в труну, все для кладовищ та інше.

Нагадаємо, мобілізований росіянин із Кемеровської області знайшов собі майбутню дружину в Інтернеті, щоб та отримала компенсацію за його смерть. Таким чином окупант "підготувався" до поїздки до України.

Фото: Комерсант / ©
Фото: Комерсант
Фото: Комерсант / ©
Фото: Комерсант
Фото: Комерсант / ©
Фото: Комерсант
Фото: Комерсант / ©
Фото: Комерсант
Фото: Комерсант / ©
Фото: Комерсант

Вже 220 тисяч "могилізованих" – як відбувся перший етап мобілізації в РФ

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Дата публікації
Перегляди
6302
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