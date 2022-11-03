Фото із хлопцем у труні та новинки "могилізації": в Москві розпочалася виставка похоронного приладдя

На виставці можна зробити фото із живим хлопцем у труні.
У Москві 1 листопада розпочалася виставка похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022". На ній представлені труни, надгробки, новинки похоронного оздоблення та багато іншого, що може знадобитися для "могилізації" в Росії.
Фоторепортаж з місця події опублікував "Комерсант".
На заході проводяться конкурси, майстер-класи, відвідувачі можуть зробити фото із хлопцем у костюмі труни. Крім того, на тлі трун проходить показ "траурної моди" і костюмів "за авторським проєктом "Преображення".
Як зазначено на сайті виставки, серед тематики події - кремація, "вантаж 200", оздоблення в труну, все для кладовищ та інше.
Нагадаємо, мобілізований росіянин із Кемеровської області знайшов собі майбутню дружину в Інтернеті, щоб та отримала компенсацію за його смерть. Таким чином окупант "підготувався" до поїздки до України.
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