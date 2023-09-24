Фото оголених дітей, які створив штучний інтелект, поширюються у соцмережах — подробиці інциденту

Дівчатам від 11 до 17 років. Вони про ці фото не знали.

В Іспанії, місті Альмендралехо, розгорівся скандал щодо розповсюдження у соціальних мережах фото оголених місцевих дівчат, які створив штучний інтелект.

Про це повідомляє ВВС.

Знімки підлітків, які створено спеціальною програмою за допомогою фото з соцмереж, де дівчата були повністю одягнутими, ширяться Мережею, а батьки дітей б'ють на сполох.

"Одного разу моя донька прийшла зі школи і сказала: "Мамо, хтось поширює мої фотографії топлес. Я запитала її, чи фотографувала вона себе оголеною, і вона відповіла: "Ні, мамо, це підроблені фото дівчат, і в моєму класі є інші дівчата, з якими це трапилося", — розповідає Марія Бланко Райо, мати 14-річної дівчинки.

Жінка розповіла, що батьки 28 постраждалих дівчат створили групу підтримки у місті.

Наразі триває розслідування. За даними поліції, ідентифікували щонайменше 11 місцевих хлопців, можливо причетних до створення зображень чи поширення їх у WhatsApp і Telegram.

Подробиці розслідування

Фахівці департаменту боротьби з кіберзлочинністю національної поліціі заявили, що фото створено ще влітку 2023-го, однак про справу стало відомо лише нещодавно.

Підозрюваним у справі від 12 до 14 років. Створення таких фото, де зображені неповнолітні вважається дитячою порнографією.

Також хакерів може чекати звинувачення у порушенні законів про конфіденційність. В Іспанії неповнолітніх можуть притягнути до кримінальної відповідальності лише з 14 років.

Справа викликала занепокоєння навіть у багатьох місцевих жителів.

Подібний випадок не перший в Іспанії. На початку цього року в соціальних мережах опублікували фотографії співачки Розалії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

"Жінки з усього світу писали мені, що це сталося і з ними теж, і вони не знають, що робити. Зараз це відбувається всюди. Єдина різниця полягає в тому, що в Альмендралехо ми підняли з цього приводу галас", - каже Міріам Аль Адіб.

Програми, подібні до тих, які використали в Альмендралехо, стають все більш поширеними.

Хав'єр Іск'єрдо, керівник відділу захисту дітей у департаменті боротьби з кіберзлочинністю національної поліції, сказав іспанським ЗМІ, що такі злочини більше не обмежуються "тим хлопцем, який завантажує дитяче порно з Dark Web або з якогось прихованого інтернет-форуму".

За його словами, доступ неповнолітніх до таких технологій став гострою проблемою.

Нагадаємо, днями у Польщі трапився гучний скандал із секс-працівником та священниками.

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