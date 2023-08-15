Фото особи з російської ПВК "Вагнер", яка нібито перетинає литовсько-білоруський кордон – фейк

Світлину поширили в проросійських Telegram-каналах, які підтримують війну проти України.
У Литві заявили про сфальсифіковану фотографію особи, яка належить до російської ПВК "Вагнер" і нібито перетинає литовсько-білоруський кордон.
Про це повідомила у Facebook державна прикордонна служба (VSAT) Литви.
У заяві йдеться, що "світлина є фальшивкою, адже використовується загальнодоступна фотографія ділянки кордону 2019 року". На ній можна побачити руку, яка тримає значок групи "Вагнера".
"Міркуймо критично", – закликала VSAT.
Фото обрізали та відредагували редактори проросійських Telegram-каналів, а кольори відретушували, що дозволило побачити фейк.
До цього опублікували фейк із рукою і значком "вагнерівців" на польському кордоні.
Як повідомляли раніше, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує Білорусь для перепідготовки "вагнерівців".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пригожин не діяв сам: чому він пішов на “заколот”?
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