Фото з пляжу стало доказом: ексдиректора ФБР звинувачують у причетності до замаху на Трампа

Джеймса Комі звинувачують у причетності до замаху на Трампа / © Reuters

Союзники президента США звинуватили колишнього директора ФБР у причетності до замаху на Трампа. Вони знайшли в його соцмережах фото морських мушель, викладених у формі «8647».

Про це повідомляють NBC News.

Ексдиректора ФБР вважають причетним до замаху на Трампа

Йдеться про ексдиректора ФБР Джеймса Комі. Торік він виклав у власні соцмережі фото, ймовірно, з відпочинку. На фотографії були морські мушлі, викладені у формі цифр «8647». Представники адміністрації Трампа вже вдруге звинувачують Джеймса Комі у спробі усунення президента США.

Міністерство юстиції США у вівторок отримало акт, в якому ексдиректора ФБР звинувачують у загрозі життю Дональда Трампа. Обвинувальний акт містить два пункти. У ньому йдеться, що «розсудлива людина інтерпретувала б зображення мушель 8647 як серйозний вияв наміру завдати шкоди президенту Сполучених Штатів».

У словнику Merriam-Webster пояснюється, що «86» на сленгу означає «позбутися когось». Цифри «47» пов’язали з тим, що Дональд Трамп є 47-м президентом Сполучених Штатів.

Комі видалив пост та повідомив, що йому навіть не спадало на думку закликати до насильства. Він допустив, що морські мушлі, які він помітив на пляжі, могли бути політичним гаслом. Джеймс Комі заявив, що не винен, не боїться та вірить у справедливість судової системи.

Фото: скриншот публікації Джеймса Комі

Комі обіймав посаду директора ФБР протягом 2013–2017 років. Між ним і Трампом є конфлікти та ворогування, адже сам Комі розпочав розслідування можливого впливу РФ на вибори у 2016 році.

Адвокати Міністерства юстиції домагалися висунення обвинувального акта у Східному окрузі Північної Кароліни, де Джеймс Комі має будинок. Саме звідти він опублікував те фото з пляжу.

Комі опублікував відео після того, як дізнався про звинувачення.

«Вони повернулися. Цього разу через фотографію мушель на пляжі Північної Кароліни рік тому. І це ще не кінець», — заявив експосадовець.

Адвокат обвинуваченого Патрік Фіцджеральд заявив, що Комі заперечує звинувачення та оскаржуватиме його в суді. Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш більше не навів суттєвих доказів того, що Комі свідомо погрожував Трампу.

Третій замах на Трампа: що відомо

Нагадаємо, замах на Дональда Трампа влаштував шкільний учитель. Підозрюваний, який був гостем готелю, де відбулася подія за участю Трампа, був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами.

31-річний Коул Аллен зібрав зброю у зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси. Після цього він спробував відкрити вогонь і прорватися до зали з гостями. На заході було близько 2600 людей.

Підозрюваний вистрілив в агента Секретної служби. Він зазнав поранення в ділянці, захищеній бронежилетом. Стрільця затримали. Президента США терміново евакуювали.

Трамп описав стрільця як «самотнього вовка».

