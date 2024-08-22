Фотограф, який зробив всесвітньо відомий кадр дівчинки перед смертю, пояснив, чому не врятував її

Фотограф прокоментував, чому не врятував 13-річну дитину, яка стала символом руйнівної вулканічної трагедії.

Про це пише LADbible.

Колумбійська дівчинка-підліток Омайра Санчес Гарсон загинула разом із десятками тисяч інших людей під час виверження вулкана Невадо-дель-Руїс 13 листопада 1985 року.

Одна з причин, через яку це виверження, як вважають, було настільки смертоносним, полягає в тому, що воно розтопило льодовики на горі, створивши грязьовий пірокластичний потік, відомий як "лахар".

Вважається, що місто Армеро постраждало внаслідок трьох таких подій, які забрали життя більшої кількості мешканців, які пережили початкове виверження.

Однією з найвідоміших жертв стала Омайра Гарсон, яка виявилася притиснута уламками та вулканічним брудом. Було здійснено безліч рятувальних операцій, щоб врятувати життя Омайри, але вони не змогли витягнути її, і через декілька днів вона померла.

Ті, хто намагався врятувати її життя, мало що могли зробити, крім як втішити дитину в її останні години життя. Вони натягнули на неї шину, щоб вона трималася на плаву, доки люди приносили їй солодощі та напої.

Вона померла 16 листопада, через три дні після виверження, від переохолодження чи гангрени, сказавши: "Мамо, я так сильно тебе люблю, тату, я люблю тебе, брате, я люблю тебе".

Пізніше дайвери виявили, що ноги 13-річної дівчинки були затиснуті під дахом її будинку, а руки її покійної тітки тримали їх.

Омайра стала відомою через її фотографію, зроблену фотографом Френком Фурньє. Він сфотографував дівчинку з настільки налитими кров'ю очима, що вони здавались чорними.

Омайра Гарсон / Фото: Френк Фурньє

Світлина Фурньє облетіла весь світ і стала переможницею конкурсу World Press Photo of the Year 1986 року.

Фотограф сказав, що дівчинка "зіштовхувалася зі смертю мужньо і гідно", згадуючи, що в неї почалися галюцинації, і вона попросила фотографа відвезти її до школи, бо боялася, що запізниться.

"Вона перебувала у великій калюжі, нижче пояса завалена бетоном та іншими уламками будинків. Вона була там майже три дні. Світанок лише починався і бідолашна дівчинка відчувала біль. По всьому периметру опинилися у пастці сотні людей. Рятувальникам було важко дістатися до них. Я чув крики людей про допомогу, а потім настала тиша — моторошна тиша. Це було дуже тривожно", - розповів він ВВС. "Там було декілька гелікоптерів, деякі з яких були надані в оренду нафтовою компанією, яка намагалася врятувати людей. Потім була ця маленька дівчинка, і люди були безсилі допомогти їй. Рятувальники продовжували повертатися до неї, місцеві фермери та деякі люди, які мали якусь медичну допомогу. Вони намагалися її втішити. Коли я робив фотографії, я почувся зовсім безсилим перед цією маленькою дівчинкою, яка сміливо та гідно зустрічала смерть. Вона відчувала, що її життя йде".

Омайра Гарсон / Фото: Френк Фурньє

Фурньє згадав, що після цього деякі люди запитували його: "Чому ти не допоміг їй? Чому ти не витяг її?".

Він пояснив, що врятувати дівчинку "було неможливо", сказавши: "Був крик — дебати на телебаченні про природу фотожурналіста, про те, наскільки він чи вона стерв'ятник. Але я відчував, що єдине, що я можу зробити — це належним чином розповісти про мужність, страждання та гідність маленької дівчинки і сподіватися, що це мобілізує людей на допомогу тим, хто був врятований. Я був щасливий, що була якась реакція, було б гірше, якби людям було байдуже. Я дуже чітко розумію, що я роблю і як я це роблю, і намагаюся виконувати свою роботу з максимальною чесністю та порядністю. Я вважаю, що фотографія допомогла зібрати гроші з усього світу на допомогу та допомогла підкреслити безвідповідальність та відсутність мужності у лідерів країни. Була очевидна відсутність лідерства. Не було планів евакуації, але вчені передбачали катастрофічні масштаби виверження вулкана. Люди досі знаходять цю фотографію тривожною. Вона підкреслює неминучу силу цієї маленької дівчинки. Мені пощастило, що я зміг стати мостом, який зв'язує людей із нею. Це магія речі".

Нагадаємо, вчені нарешті відтворили справжнє обличчя єгипетської мумії, що кричить у муках. Вона була знайдена 1935 року в Дейр-Ель-Бахарі і лише тепер її реконструювали.

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