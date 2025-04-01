Fox News: Трамп вважає, що Путін тягне час і планує "агресивне застосування санкцій"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розчарований діями Путіна і вважає, що Росія гальмує переговори про всеосяжне припинення вогню.

Про це у соцмережі Х пише журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на джерело, знайоме з перебігом обговорень.

Джерело, знайоме з дискусіями, повідомило журналістці, що президент Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія повільно веде переговори про припинення вогню. За її інформацією, адміністрація США розглядає можливість «агресивного застосування санкцій», зокрема проти російського «тіньового флоту».

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«Мені повідомили, що рівень дотримання санкцій низький — за неофіційними оцінками, приблизно „3 з 10“ — і перехоплення „тіньового флоту“ Росії, що перевозить контрабандну нафту через Балтійське море, може стати легкою мішенню для тиску», — написала Гайнріх.

Вона додала, що більша частина «нафтового» флоту РФ вже перебуває під санкціями, і 70% незаконного продажу нафти з Росії здійснюється через їхній тіньовий флот

Нагадаємо, у неділю Трамп заявив телеканалу NBC, що був «дуже злий» і «розлючений», коли Путін поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Також глава Білого дому говорив про запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту.

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