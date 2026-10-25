«Фракція Януковича» опинилася у Держдумі: як регіонали з підозрами будують кар’єру в Росії

«Фракція Януковича» опинилася у Держдумі / © УНІАН

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Представники колишньої «Партії регіонів» та експосадовці періоду правління Віктора Януковича здобули керівні пости у структурах Державної думи РФ. У Держдумі РФ сформувалося умовне угруповання, яке вже називають неофіційною «фракцією Януковича».

Про це пише російський опозиційний ресурс «Можем объяснить».

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Ексрегіонали здобули вплив у Держдумі РФ

Хоча об’єднання не має формального статусу, колишні українські можновладці вже вибороли собі відчутні важелі впливу посеред російського парламенту.

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Найвищу позицію серед утікачів посів Сергій Арбузов, який наприкінці каденції Януковича виконував обов’язки очільника уряду, а до цього керував Національним банком України.

Він пройшов до російського парламенту за списками партії «Справедливая Россия» та одержав портфель першого заступника керівника комітету, що опікується питаннями енергетики. Раніше журналісти-розслідувачі публікували матеріали про приховані статки Арбузова та його розкішне життя в Москві.

Ще один колишній високопосадовець з України, Дмитро Ворона, за часів Януковича обіймав посади заступника очільника МВС та Мін’юсту, після чого очолював Державну реєстраційну службу України. 2022 року окупаційне керівництво призначило його представником окупованих територій Запоріжжя у Раді Федерації РФ, а наразі він здобув мандат депутата Держдуми.

Також посади в Держдумі РФ отримали такі регіонали:

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Галина Данильченко — її після окупації Мелітополя окупаційна влада призначила міською головою. У російському парламенті вона стала першою заступницею очільника комітету з питань захисту сім’ї.

Яніна Павленко — ексочільниця виноробного комбінату «Массандра» та колишня керівниця окупаційної адміністрації Ялти. Їй довірили посаду заступниці голови комітету з аграрного сектору.

Тетяна Лобач — колишня діячка «Партії регіонів» у Севастополі. Вона обійняла пост першої заступниці керівника комітету з питань туризму.

Більшість із цих політиків є фігурантами кримінальних проваджень в Україні.

Відносно Дмитра Ворони ухвалено заочний вирок — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за сприяння країні-агресорці.

Галині Данильченко офіційно інкримінують колабораційну діяльність.

Яніна Павленко перебуває під підозрою за колабораціонізм.

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Тетяні Лобач висунуто підозру у державній зраді.

Віктор Янукович: останні новини

Нагадаємо, у парку-пам’ятці «Межигір’я» пішов під воду «Галеон» — 50-метровий плавучий палац і колишня «велика ігрова кімната» Віктора Януковича. Корабель з розкішними інтер’єрами з мармуру, позолоти та кришталю транспортували з Дніпра й пришвартували у спеціальній затоці, де експрезидент приймав близьких гостей, зокрема Олександра Лукашенка та Дмитра Медведєва.

Про існування судна стало відомо після втечі Януковича 2014 року, а останніми роками воно перебувало під арештом у межах кримінального провадження та було закрите для відвідувачів.

Затоплення помітили у травні. Ймовірною причиною стало різке підвищення рівня води у Київському водосховищі, яке пошкодило металеву швартову конструкцію, через що вода потрапила в задню частину судна. Працівники комплексу намагалися відкачувати воду насосами та встигли евакуювати більшість речей, окрім великого стола, оскільки робота в затопленій банкетній залі з мармуровою підлогою була небезпечною.

Через невелику глибину «Галеон» заповнився водою, але лише частково занурився й залишається на поверхні. Адміністрація «Межигір’я» планує залучити професійних водолазів і спеціалістів, щоб встановити точні обставини події, а також має намір врятувати та відновити судно.

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