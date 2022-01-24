Франція активно включилася у переговори щодо ситуації довкола України: Макрон готує пропозиції Путіну

Французький лідер також долучився до відеоконференції, яку організував президент США Джо Байден.

Увечері в понеділок, 24 січня, президент Франції Емманюель Макрон долучився до обговорення ситуації довкола України під час відеоконференції, яку організував американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє NBC News.

Ця розмова відбувається у закритому для преси режимі і розпочалася о 22.00 за київським часом.

Раніше прес-служба Білого дому повідомила, що президент США також обговорить ситуацію довкола України за допомогою відеозв’язку із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, головою Євроради Шарлем Мішелем, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами Великої Британії, Італії, ФРН та інших країн.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, очікується обговорення дипломатії, стримування та оборонних зусиль. Вона додала, що обов'язково частиною переговорів буде дискусія про санкції.

Тим часом телеканал BMF повідомив про плани Емманюеля Макрона запропонувати російському лідеру Володимиру Путіну свій варіант деескалації кризи в Україні.

"Президент запропонує шлях до деескалації російському колезі під час телефонної розмови, яка відбудеться найближчими днями", - повідомило агентству джерело в Єлисейському палаці.

Окрім того, за інформацією цього ж неназваного джерела, на 26 січня у Парижі заплановано зустріч політичних радників нормандського формату (Франція, Німеччина, Росія та Україна).

Нагадаємо, під час наради, яку минулими вихідними проводив президент США Джо Байден у резиденції в Кемп-Девіді, міністр оборони Ллойд Остін повідомив, які існують варіанти відповіді на можливе вторгнення РФ до України.

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