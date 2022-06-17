Франція більше не отримує російський газ по трубопроводу: яка причина

Франція більше не отримує російський газ по трубопроводу: яка причина

Російський "Газпром" припинив постачання газу до Франції через трубопровід.

Зазначається, що Франція не отримує російський газ вже від 15 червня.

Про це повідомив французький оператор GRTgaz, пише BFM.

"Франція не отримувала російський газ з 15 червня у зв'язку із "припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною", — йдеться у повідомленні.

Франція імпортувала з Росію лише близько 17% усього свого газу. Переважна більшість імпортованого газу зазвичай надходить по трубопроводу через Німеччину, однак від початку року потік вже скоротився на 60%. Внаслідок цього цей пункт імпорту працював лише на 10% своєї потужності. За два дні пропозиція впала до нуля.

Водночас у GRTgaz запевнили, що запаси у французьких газових сховищах заповнені на 56%.

Нагадаємо, влада Росії скроротила постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1" на 40%. Ціни на газ в Європі продовжують зростати.

Читайте також: