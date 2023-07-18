Франція дала притулок російському десантнику, який може приховувати вбивства українців

Російський десантник Павло Філатьєв брав участь у війні проти України з лютого до квітня минулого року, а потім втік за кордон.

Колишній російський десантник Павло Філатьєв, який приймав участь у повномасштабному вторгненні РФ до України, отримав статус біженця у Франції.

Про це пише російський сайт "Агентство" з посиланням на слова ексокупанта.

Журналісти видання також ознайомились із документом, отриманим Філатьєвим від французького органу у справах біженців OFPRA.

Хто такий Павло Філатьєв

Філатьєв після двох місяців участі у війні проти України звільнився з армії та написав книгу "ZOV 56" (він був військовим 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ).

Потім йому допоміг евакуюватись із Росії правозахисний проєкт Gulagu.net. Ексокупант попросив політичного притулку у Франції.

У березні 2023 року засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін звинуватив Павла Філатьєва в тому, що той приховав від нього та ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких росіянин брав участь.

На думку російського правозахисника, це свідчить про те, що Філатьєв "де-факто приховував свою причетність" до військових злочинів і, отже, не може претендувати на політпритулок.

Також Осєчкін додав, що Філатьєв не дотримався обіцянок щодо відправлення грошей, отриманих від продажів "ZOV 56", на потреби України та постраждалих від агресії РФ.

Нагадаємо, що Андрій Медведєв — командир "вагнерівця", убитого кувалдою, попросив політичного притулку у Норвегії. Пізніше він передумав і зголосився повернутися до Росії, хоча раніше запевняв, що його там уб'ють.

У середині грудня Андрій Медведєв дезертував та опублікував відео про знущання бійців ПВК "Вагнер" один над одним. Після цього його почали переслідувати органи ФСБ та МВС.

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