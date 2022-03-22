Франція готова прийняти 100 тисяч українців, які вимушено залишили свої домівки через війну

Франція готова прийняти 100 тисяч українців, які вимушено залишили свої домівки через війну

Від початку війни до Франції прибули понад 26 тисяч українських біженців.

Франція запустила національний план підготовки житла для щонайменше 100 000 українських біженців.

Про це заявив у вівторок, 22 березня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, пише CNN.

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Французький прем’єр-міністр також пообіцяв допомогти українським біженцям краще інтегруватися на ринок праці Франції, забезпечуючи вивчення французької мови в агентстві зайнятості.

"Ми входимо в кризу, яка триватиме. Для нашої країни є честю якнайтепліше зустріти наших українських друзів", - сказав Кастекс.

За даними Castex, від початку війни до Франції прибули понад 26 тисяч українських біженців. Серед них - 10500 отримали дозвіл на тимчасове проживання, надане відповідно до політики тимчасового захисту ЄС, яка діє від 3-го березня.

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