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Франція готуватиметься до повного припинення поставок газу з РФ - міністр фінансів

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Франція готуватиметься до повного припинення поставок газу з РФ - міністр фінансів

Фото: Associated Press

Там вважають, що сценарій відключення російського газу – найбільш ймовірний.

Влада Франції буде готуватися до припинення поставок російського газу

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Reuters.

"Давайте готуватися до припинення поставок російського газу. Сьогодні це найбільш ймовірний сценарій", - заявив він на конференції з бізнесу та економіки.

Нагадаємо, Росія свідомо скоротила постачання газу до Європи, аби вибратися з-під санкцій.

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