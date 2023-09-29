Франція має намір налагодити спільне виробництво зброї з Україною – заява Лекорню

Франція має намір підтримувати Україну більш глобально. Так, йдеться не лише про передачу старої зброї й допомогу з ППО, а й про оборонні замовлення в країні та налагодження спільного виробництва зброї.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю France Info.

Війна триватиме

За словами Лекорню, країна збирається вивести з французької армії багато старого обладнання. "Однак, якщо ми хочемо вистояти, ми повинні мати можливість "зв'язати" французьких виробників безпосередньо з українською армією", – пояснив він.

Міністр нагадав, що близько 20 французьких виробників зброї взяли участь у збройному форумі, організованому Україною. Наші компанії можуть бути субпідрядниками французьких виробників. Крім того, Франція наголошує на важливості зусиль з розмінування українських територій.

"Коли війна закінчиться, якщо ми захочемо повернутися до роботи в цій великій сільськогосподарській країні, ми повинні будемо мати можливість очистити поля від мін", – говорить Лекорню.

Така можливість у французів є. Йдеться про виробника так званих роботів, які здатні виходити на поле бою і знешкоджувати міни, зберігаючи життя саперу.

Нагадаємо, у четвер, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Під час зустрічі було докладно обговорено подальші кроки зі зміцнення обороноздатності України.

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