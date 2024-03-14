Франція не піде в наступ на Росію, але війна вже йде на європейській землі — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи застосування західних військ проти Росії, заявив, що в ситуації, коли Кремль переступив усі межі, не можна не припускати такої можливості. При цьому він наголосив, що єдиним винуватцем такого розвитку подій буде кремлівський режим у Росії, який уже веде війну на території Європи.

Про це французький лідер говорив увечері 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2.

“Що поставлено на карту в Україні? Ця війна є екзистенційною для нашої Європи і для Франції", - вважає Еммануель Макрон.

Він нагадав, що відстань між Страсбургом та українським Львовом менш, ніж 1500 км, а це місто в країні, в якій йде війна. “Війна йде на європейській землі... Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти", - наголосив він.

За словами французького президента, всі варіанти розвитку подій, включно із застосуванням західних військ в Україні можливі, але єдиний, хто несе за це відповідальність - кремлівський режим.

“Це будемо не ми. Ми ніколи не поведемо наступ, ми ніколи не візьмемо ініціативу. Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла”, - пояснив французький лідер.

Еммануель Макрон заявив, що у разі перемоги в Україні Путін не зупиниться, тому в цій війні поставлено на карту безпеку Франції та Європи. Тож він закликав бути сильними і готовими адаптуватися “до вибору, який зробить Росія”, підкресливши, що у разі, “якщо війна пошириться в Європі, це буде єдиний вибір і відповідальність Росії".

"Безумовно, сьогодні Росія є ворогом. Кремлівський режим є ворогом. Я завжди це казав, ми не ведемо війну з Росією і російським народом, але ми підтримуємо Україну. Немає міцного миру, якщо немає суверенітету, повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Крим”, - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України.

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